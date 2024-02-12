Алиханов обвинил Канта в проблемах Европы и военном конфликте на Украине

Другой — второй любимый после Канта философ Владимира Путина — Николай Бердяев выражался куда как созидательнее (и проще, чем Кант): «Есть соответствие между необъятностью, безгранностью, бесконечностью русской земли и русской души, между географией физическою и географией душевной. В душе русского народа есть такая же необъятность, безгранность, устремленность в бесконечность, как и в русской равнине». Возможно, господин Алиханов присоединится к этим словам? Но тут такое дело: ведь Николай Александрович очень почитал старика Канта, хотя и «боролся с ним», но точно не так радикально как губернатор Калининградской области.