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В Новосибирске после рейда мигранты заключили контракты с ВС РФ

Из страны выдворили 4 иностранных граждан.
Источник: Сиб.фм

После рейдов по мигрантам в Новосибирске в январе 2024 года контракты с Минобороны заключили 16 человек.

Рейды проводили сотрудники военного следственного отдела СК России по Новосибирскому гарнизону совместно с сотрудниками УМВД России по области, Управления по вопросам миграции, Следственного управления СК России по региону.

Всего было выявлено 41 нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, а также нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в РФ.

Из страны выдворили 4 иностранных граждан, более 50 поставлены на воинский учет, 6 из которых заключили контракты о прохождении военной службы с МО РФ.

Помимо этого, 10 заключили контракт с ВС РФ.

Напомним, что в Новосибирске посетителей ТРЦ эвакуировали из-за подозрительного предмета.