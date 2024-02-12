В Новосибирске после рейда мигранты заключили контракты с ВС РФ

После рейдов по мигрантам в Новосибирске в январе 2024 года контракты с Минобороны заключили 16 человек.
Рейды проводили сотрудники военного следственного отдела СК России по Новосибирскому гарнизону совместно с сотрудниками УМВД России по области, Управления по вопросам миграции, Следственного управления СК России по региону.
Всего было выявлено 41 нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, а также нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в РФ.
Из страны выдворили 4 иностранных граждан, более 50 поставлены на воинский учет, 6 из которых заключили контракты о прохождении военной службы с МО РФ.
Помимо этого, 10 заключили контракт с ВС РФ.
Напомним, что в Новосибирске посетителей ТРЦ эвакуировали из-за подозрительного предмета.