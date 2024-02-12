В Молдавии проверят законность продления контракта с «Газпромом»

«Возможные нарушения, допущенные 29 октября 2021 года во время переговорного процесса о продлении действия контракта, заключенного между ПАО “Газпром” и “Молдовагазом”, а также подписание протокола об урегулировании проблемных для Молдавии тем в газовой сфере, стали объектом расследования, которое проводит генеральная прокуратура. Генеральная прокуратура постановила возбудить уголовное расследование по делу на основании 327 и 328 статей уголовного кодекса», — говорится в заявлении генпрокуратуры, которое опубликовал телеканал Publika TV.