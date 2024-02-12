Лукашенко одобрил Военную доктрину и Концепцию нацбезопаcности Беларуси

Сообщается, что президент Беларуси одобрил проект Концепции нацбезопасности, который был доработан госсекретариатом Совбеза вместе с заинтересованными государственными органами и другими организациями по итогам общественного обсуждения. Что касается проекта обновленной Военной доктрины, то в нем были прописаны ключевые изменения, связанные с военно-политической обстановкой в мире. Кроме того, она содержит основы военной политики Беларуси, обеспечение военной безопасности страны, вооруженную защиту, а также национальные взгляды на поддержание международного мира и стабильности.