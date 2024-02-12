Лукашенко одобрил Военную доктрину и Концепцию нацбезопаcности Беларуси

Президент Беларуси 12 февраля подписал постановление Совета безопасности Беларуси, согласно которому, были одобрены проекты Концепции национальной безопасности и обновленной Военной доктрины, обсуждавшиеся на заседании Совбеза 16 января 2024 года, проинформировали в пресс-службе президента.
Сообщается, что президент Беларуси одобрил проект Концепции нацбезопасности, который был доработан госсекретариатом Совбеза вместе с заинтересованными государственными органами и другими организациями по итогам общественного обсуждения. Что касается проекта обновленной Военной доктрины, то в нем были прописаны ключевые изменения, связанные с военно-политической обстановкой в мире. Кроме того, она содержит основы военной политики Беларуси, обеспечение военной безопасности страны, вооруженную защиту, а также национальные взгляды на поддержание международного мира и стабильности.
Также говорится, что, согласно постановлению, Министерству обороны необходимо доработать проект Военной доктрины при учете тех замечаний, которые были высказаны со стороны членов Совета безопасности. Затем два названных документа вынесут на утверждение ВНС, согласно обновленной Конституции.
В пресс-службе отметили, что госсекретарь Совбеза, а также Минобороны до 25 марта 2024 года в установленном порядке должны представить президенту Беларуси два проекта. Речь идет про Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину. Кроме того, должны быть представлены решения Всебелорусского народного собрания об их утверждении.