На Кубани увеличили разовые выплаты участникам СВО до 500 тысяч рублей

По данным властей, за последние два года из бюджета региона на поддержку бойцов и их семей уже направлено более 5 миллиардов рублей. Так, в Краснодарском крае дети участников СВО имеют право на внеочередное предоставление места в детских садах и бесплатное питание в школе. Кроме того, действует компенсация расходов на газификацию домов и выплата до 130 тысяч рублей на санаторно-курортное лечение в здравницах края.