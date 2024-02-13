На Кубани увеличили разовые выплаты участникам СВО до 500 тысяч рублей

КРАСНОДАР, 12 фев — РИА Новости. Власти Краснодарского края увеличили разовую выплату участникам спецоперации со 300 до 500 тысяч рублей, сообщил в понедельник губернатор региона Вениамин Кондратьев.
В начале февраля единовременную выплату участникам СВО подняли с 200 до 300 тысяч рублей.
«Сегодня увеличили размер единовременной социальной выплаты до 500 000 рублей. Ее смогут получить те, кто заключили контракт с министерством обороны с 1 февраля 2024 года. Кроме того, все меры поддержки, которые оказывали участникам спецоперации и их семьям в прошлом году, останутся и в этом», — написал Кондратьев в Telegram-канале.
Как уточнили в пресс-службе краевой администрации, речь идет об участниках спецоперации, направленных в военные части с территории региона и заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании и отобранных военкоматом Краснодарского края в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
Отмечается, что для заключивших контракт с министерством обороны РФ на прохождение военной службы действует федеральная мера в размере 195 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма единовременных выплат составляет почти 700 тысяч рублей.
По данным властей, за последние два года из бюджета региона на поддержку бойцов и их семей уже направлено более 5 миллиардов рублей. Так, в Краснодарском крае дети участников СВО имеют право на внеочередное предоставление места в детских садах и бесплатное питание в школе. Кроме того, действует компенсация расходов на газификацию домов и выплата до 130 тысяч рублей на санаторно-курортное лечение в здравницах края.