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Казахстан не будет занимать средства на внешних рынках

Министр финансов РК Мади Такиев прокомментировал возможность займов страны на внешних рынках, передает корреспондент агентства Kazinform.
Источник: Kazinform

— Пока такой необходимости нет. У нас расходы покрываются теми доходами, которые есть, — сказал Мади Такие на брифинге в Правительстве, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее глава Минфина поделился планами по повышению доходной части бюджета.

— В текущем году Комитету госдоходов предоставлена новая функция по валютному контролю. Также в рамках обновленного закона о трансфертном ценообразовании, согласно новой функции, мы будем усиливать администрирование крупных налогоплательщиков. Второе — также за счет цифровизации будем расширять налоговую базу. Самым главным приоритетом остается повышение налоговой дисциплины, — подчеркнул М. Такиев.