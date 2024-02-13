Казахстан не будет занимать средства на внешних рынках

— Пока такой необходимости нет. У нас расходы покрываются теми доходами, которые есть, — сказал Мади Такие на брифинге в Правительстве, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее глава Минфина поделился планами по повышению доходной части бюджета.
— В текущем году Комитету госдоходов предоставлена новая функция по валютному контролю. Также в рамках обновленного закона о трансфертном ценообразовании, согласно новой функции, мы будем усиливать администрирование крупных налогоплательщиков. Второе — также за счет цифровизации будем расширять налоговую базу. Самым главным приоритетом остается повышение налоговой дисциплины, — подчеркнул М. Такиев.