Чем для России опасен новый конфликт между Арменией и Азербайджаном

Россия оказалась в сложной ситуации, поскольку не в ее интересах ввязываться в разгорающийся конфликт, сказал декан. «Я думаю, что РФ в этой ситуации не будет в любом случае вмешиваться. Ее на это пытаются скомпрометировать. Во-первых, у России есть своя гораздо более важная горячая точка. Второй момент — армянское руководство сейчас занимает не слишком дружественную позицию по отношению к Российской Федерации. Третий момент — война на два фронта никому никогда не приносила удачи. Поэтому Россия явно попытается уклониться и занять какую-то срединную миротворческую позицию, но это даст возможность западным СМИ, экспертным сообществам, политикам нагнетать ситуацию в Азербайджане и Армении, спихивая вину, в том числе и на РФ, что она не выполняет миротворческую миссию», — объяснил Шатилов.