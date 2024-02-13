МИД заявил, что санкции против белорусского калия стали угрозой голода в мире

В Министерстве иностранных дел заявили, что санкции в отношении белорусского калия стали фактором угрозы голода в мире. Об этом заявила постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская. Информация размещена в официальном телеграм-канале канале постпредставительства Беларуси при международных организациях в Женеве.
Во время 75-й исполнительной сессии Совета по торговле и развитию ЮНКТАД Бельская сказала, что сохранение санкций Запада против белорусских удобрений, а также блокирование их беспрепятственного транзита на мировые рынки является одним из критических факторов угрозы голода в уязвимых странах. Кроме того, это также является нарастающим глобальным продовольственным кризисом.
Постпред Беларуси акцентировала внимание на том, что мировые цены на продовольствие сохраняются высокими, несмотря на то что сырьевые товары на международных площадках продолжают снижаться в цене. Она уточнила, что цены на продовольствие являются высокими из-за того, что большие затраты производители несут именно на удобрения.
По ее словам, санкции усиливают монополизацию рынков, а также способствуют дефициту сырья. Также санкции способствуют дефициту медицинских, промышленных товаров, при этом оказывая негативное влияние как на потребителей, так и на экономику в целом.