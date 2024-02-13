МИД заявил, что санкции против белорусского калия стали угрозой голода в мире

Во время 75-й исполнительной сессии Совета по торговле и развитию ЮНКТАД Бельская сказала, что сохранение санкций Запада против белорусских удобрений, а также блокирование их беспрепятственного транзита на мировые рынки является одним из критических факторов угрозы голода в уязвимых странах. Кроме того, это также является нарастающим глобальным продовольственным кризисом.