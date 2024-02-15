Вот и ладушки: как в Приморье движется пересадка чиновников на отечественный автопром

Об автомобильных пристрастиях приморских чиновников можно судить не только по парковке перед зданием правительства, но и по сайту госзакупок. В прошлом году было объявлено более 15 тендеров на замену запчастей, анализ которых дал вполне ожидаемый результат — в автомобильном отношении власти как никогда близки к народу. Здесь предпочтения акцентировались вокруг японок Toyota, Lexus, Nissan, Isuzu и Mitsubishi, корейцев Hyundai и Daewoo, с небольшими вкраплениями европейцев (Chevrolet) и отечественных авто — ПАЗ, ГАЗ и УАЗ.