Вот и ладушки: как в Приморье движется пересадка чиновников на отечественный автопром

В августе прошлого года президент России Владимир Путин выступил с предложением пересадить чиновников на отечественные автомобили. С тех пор представители всех ветвей власти на федеральном уровне успели заявить о полной поддержке этого решения и о шагах к его исполнению. Так, например, в автопарк Госдумы РФ уже поступила партия Lada Vesta. Постепенно тренд проникает в регионы. Правительство Чувашии закупило партию «Москвич 6», ряд регионов также отчитался о доместикации своих автопарков.
Как процесс движется в Приморье, ИА PrimaMedia спросило у наиболее машиноемких органов власти: регионального правительства, Законодательного собрания и мэрии Владивостока.
Правительство края
Об автомобильных пристрастиях приморских чиновников можно судить не только по парковке перед зданием правительства, но и по сайту госзакупок. В прошлом году было объявлено более 15 тендеров на замену запчастей, анализ которых дал вполне ожидаемый результат — в автомобильном отношении власти как никогда близки к народу. Здесь предпочтения акцентировались вокруг японок Toyota, Lexus, Nissan, Isuzu и Mitsubishi, корейцев Hyundai и Daewoo, с небольшими вкраплениями европейцев (Chevrolet) и отечественных авто — ПАЗ, ГАЗ и УАЗ.
«В распоряжении Правительства Приморского края находится 143 автомобиля, из них 55 не высоколокализованных и 18 высоколокализованных транспортных средств российского производства, 70 — иностранного производства», — сообщили в правительстве.
При этом закупка транспортных средств в 2024 году не запланирована.
«По мере эксплуатационного износа транспортных средств иностранного производства и невысоколокализованных транспортных средств российского производства они будут заменены на российские высоколокализованные автомобили», — уточнили в правительстве края.
В белом доме не смогли пояснить, каким российским брендам будет дано предпочтение при закупках. Но здесь надо заметить, что в октябре 2023 Минпромторг подготовил рекомендации по приоритетному использованию отечественных автомобилей госслужащими. Вероятно, что они актуальны и для остальных чиновничьих страт.
В списке автомобили шести брендов: Lada (модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), УАЗ (модели «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР), Aurus (модели Senat, Komendant), «Москвич» (модели 3, 3е, 6), Evolute (модели I-Pro, I-Joy, I-Sky), Haval (модели Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).
ЗСПК
Аналогичным образом ситуация складывается в Законодательном собрании. Депутатский корпус целиком и полностью разделяет патриотичную позицию пересесть на наши машины. Однако, средств на это в этом году не заложено. Народные избранники максимально выживают остаточный ресурс из имеющихся иномарок.
«Законодательное Собрание Приморского края поддерживает предложение президента Российской Федерации Владимир Владимировича Путина о приоритетном использовании чиновниками отечественных автомобилей и в связи с этим планирует последовательную замену автопарка в пользу автомобилей российского производства», — сообщил в ответе на запрос редакции вице-спикер Сергей Кузьменко.
Добавив при этом, что утвержденной сметой расходов ЗСПК на 2024 -й и ближайшие два года расходы на приобретение автомобилей не предусмотрены.
«Если будут выделены средства на их замену, хотя бы поэтапную (а сейчас таких средств нет), то будут закупаться отечественные автомашины», — уточнили в ЗСПК. — Сегодня в автопарке Законодательного Собрания Приморского края находится 21 автомобиль, два из которых — российской сборки. Основная часть автомобилей приобреталась более 10−15 лет назад. Средний пробег каждого автомобиля составляет 330 тысяч километров".
В связи с тем, что закупка автомобилей в ближайшее время не планируется, сказать о предпочтительных марках автомобилей российского производства и сложностях в их приобретении не представляется возможным, сказали в ЗС ПК.
«Считаем, что полностью покрыть транспортные потребности Законодательного Собрания Приморского края за счет отечественного автопрома возможно», — заявили там.
Мэрия Владивостока
В администрации города Владивостока имеются планы на последовательную замену автопарка в пользу отечественных автомобилей, однако в 2024 году такие закупки не ожидаются.
«Перед администрацией стоят более важные задачи — ремонт сетей и дорог, создание общественных пространств, обновление социальных объектов и другие», — сообщил в ответе на официальный запрос вице-мэр Константин Стоценко.
В автохозяйстве МКУ «ХОЗУ администрации г. Владивостока» сегодня насчитывается 83 автотранспортных средства, в том числе 17 автомобилей отечественного производства марки УАЗ.
"Обращаем Ваше внимание на то, что Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 обозначен перечень промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств — членов Евразийского Экономического Союза), в отношении которых устанавливается запрет на допуск для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, — отметили в мэрии. — В перечне значатся, в том числе, автомобили легковые, средства автотранспорта для перевозки 10 и более человек, средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог.
Таким образом, при необходимости закупки автотранспортных средств для нужд МКУ «ХОЗУ администрации г. Владивостока» в администрации будут рассматривать машины только отечественного производства".
Добавим, что попытки выкорчевать чиновников из сидений иномарок принимались и еще с ельцинских времен. Но заграничный автопром оказался настолько благодатной почвой для столоначальников, что они прирастали к ней намертво при первом же касании. До 2023 года все подобные инициативы не имели успеха и, громко прозвучав на старте, незамедлительно отправлялись в архив.