Автомобили перевозчиков-нелегалов в Беларуси конфискуют в доход государства

В 2023 году Транспортная инспекция впервые начала изымать у перевозчиков автомобили и автобусы за определенные нарушения. За весь прошлый год было изъято 280 автомобилей. При этом ранее владельцы этих транспортных средств могли возвращать их обратно после уплаты штрафов и продолжать работать дальше.