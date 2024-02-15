Столтенберг анонсировал поставки Украине 1 млн беспилотников НАТО

Накануне министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что в рамках коалиции с Латвией Лондон поставит Киеву тысячи беспилотников. Министр обороны ФРГ Борис Писториус также анонсировал передачу Киеву в текущем году в три-четыре раза большего числа артиллерийских снарядов от Германии, чем в прошлом году. При этом он подчеркнул, что нет гарантий того, что боеприпасов будет достаточно в необходимом ВСУ объеме.