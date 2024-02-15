Столтенберг анонсировал поставки Украине 1 млн беспилотников НАТО

«Группа союзников НАТО совместно реализует цель по поставке миллиона дронов Украине. Двадцать союзников также согласились на участие в коалиции по разминированию», — сказал он в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте НАТО.
Помимо этого генсек призвал государства-члены Североатлантического альянса быстрее производить боеприпасы для поставки Киеву. Столтенберг выразил мнение, что подобная мера необходимая в условиях конфликта. Кроме того, он объявил о намерении стран НАТО создать в Польше тренировочный центр для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Накануне министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что в рамках коалиции с Латвией Лондон поставит Киеву тысячи беспилотников. Министр обороны ФРГ Борис Писториус также анонсировал передачу Киеву в текущем году в три-четыре раза большего числа артиллерийских снарядов от Германии, чем в прошлом году. При этом он подчеркнул, что нет гарантий того, что боеприпасов будет достаточно в необходимом ВСУ объеме.
Между тем президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия была и остается обеспокоенной возможностью втягивания Украины в НАТО, так как это напрямую угрожает безопасности государства.
Также замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин отметил в разговоре с «Известиями», что Киев и западные страны не проявляют волю к мирному разрешению конфликта на Украине. Он напомнил, что киевский режим запретил себе вести переговоры с Россией, а Запад не перестает накачивать Киев вооружением.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.