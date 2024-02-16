МИД РФ призвал МАГАТЭ занять ответственную позицию по вопросу атак ВСУ на ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают опасные провокации в отношении ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара, где проживают сотрудники станции и члены их семей. Так, 14 февраля киевский режим осуществил атаку на город с использованием четырех ударных беспилотников, один из которых попал в административное здание, а три других были подавлены средствами РЭБ, рассказали в министерстве.