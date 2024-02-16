МИД РФ призвал МАГАТЭ занять ответственную позицию по вопросу атак ВСУ на ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают опасные провокации в отношении ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара, где проживают сотрудники станции и члены их семей. Так, 14 февраля киевский режим осуществил атаку на город с использованием четырех ударных беспилотников, один из которых попал в административное здание, а три других были подавлены средствами РЭБ, рассказали в министерстве.
Там подчеркнули, что своей атакой Украина в очередной раз продемонстрировала полное пренебрежение вопросами безопасного функционирования мирных атомных объектов, а также стремление добиваться своих преступных целей любыми способами.
«Рассчитываем, что руководство МАГАТЭ все-таки займет ответственную позицию и недвусмысленно укажет на Киев как на единственный источник угрозы надежному функционированию ЗАЭС», — резюмировали в МИДе.
Ранее, 7 февраля, Запорожскую атомную электростанцию посетил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Однако по итогам визита он заявил журналистам, что специалисты агентства якобы не собрали достаточной информации, чтобы сообщить, кто именно вел обстрелы электростанции.
В январе Гросси заявил, что угроза масштабной ядерной аварии на ЗАЭС всë еще сохраняется. Он подчеркнул, что нападения со стороны или против станции недопустимы, в частности на реакторы, хранилища отработавшего топлива, другую критически важную инфраструктуру или персонал.
Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.