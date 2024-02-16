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МИД РФ призвал МАГАТЭ занять ответственную позицию по вопросу атак ВСУ на ЗАЭС

В связи с продолжением украинских провокаций в отношении Запорожской АЭС (ЗАЭС) Москва рассчитывает, что руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) укажет на Киев как на единственный источник угрозы электростанции. Об этом 15 февраля сообщил МИД РФ на своем сайте.
Источник: РИА "Новости"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают опасные провокации в отношении ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара, где проживают сотрудники станции и члены их семей. Так, 14 февраля киевский режим осуществил атаку на город с использованием четырех ударных беспилотников, один из которых попал в административное здание, а три других были подавлены средствами РЭБ, рассказали в министерстве.

Там подчеркнули, что своей атакой Украина в очередной раз продемонстрировала полное пренебрежение вопросами безопасного функционирования мирных атомных объектов, а также стремление добиваться своих преступных целей любыми способами.

«Рассчитываем, что руководство МАГАТЭ все-таки займет ответственную позицию и недвусмысленно укажет на Киев как на единственный источник угрозы надежному функционированию ЗАЭС», — резюмировали в МИДе.

Ранее, 7 февраля, Запорожскую атомную электростанцию посетил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Однако по итогам визита он заявил журналистам, что специалисты агентства якобы не собрали достаточной информации, чтобы сообщить, кто именно вел обстрелы электростанции.

В январе Гросси заявил, что угроза масштабной ядерной аварии на ЗАЭС всë еще сохраняется. Он подчеркнул, что нападения со стороны или против станции недопустимы, в частности на реакторы, хранилища отработавшего топлива, другую критически важную инфраструктуру или персонал.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

энергетика
ООН