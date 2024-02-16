Лавров заявил о мяче на стороне Украины в вопросе диалога с Россией

«Была договоренность почти два года назад, в апреле 2022 года, которую просто запретили англосаксы Зеленскому подписывать, которая была согласована уже. Повторю в очередной раз о наличии указа Зеленского, запрещающего переговоры с правительством [президента РФ Владимира] Путина. Наш президент неоднократно, когда Запад подобные вопросы ставил, говорил: “Вы заставьте его, чтобы он отменил этот указ и публично об этом сказал”. Мяч не на нашей стороне, это все прекрасно понимают», — сказал Лавров.
Также он обратил внимание, что у стран Запада, которые помогают Украине, нет стремления к миру, вместо этого они занимаются шантажом и санкциями. Еще Лавров напомнил, что один из важнейших пунктов Устава Организации объединенных наций (ООН) — суверенное равенство стран-участниц. При этом, по его словам, не было ни единого конфликта ни до, ни после создания ООН, где США и другие западные страны соблюдали бы этот принцип.
Накануне замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин также поделился мнением о том, что на Западе и в Киеве нет стремления разрешить конфликт на Украине дипломатическим путем, хотя Россия никогда не выступала против такого способа.
Днем ранее Лавров говорил, что Россия готова к переговорам по теме Украины с учетом интересов Москвы, но у «тех, кто объявил нам войну» нет желания учитывать эти интересы и «реалии на земле», и это не дает начать переговоры.
Президент России Владимир Путин 9 февраля сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Он также уверен, что однажды договоренности состоятся, и отношения между народами восстановятся.
30 января глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что идея переговоров между Россией и Украиной о перемирии изначально была ошибочной, и поражение РФ на поле боя — это лучшая гарантия безопасности.
Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.