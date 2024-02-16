Лавров заявил о мяче на стороне Украины в вопросе диалога с Россией

«Была договоренность почти два года назад, в апреле 2022 года, которую просто запретили англосаксы Зеленскому подписывать, которая была согласована уже. Повторю в очередной раз о наличии указа Зеленского, запрещающего переговоры с правительством [президента РФ Владимира] Путина. Наш президент неоднократно, когда Запад подобные вопросы ставил, говорил: “Вы заставьте его, чтобы он отменил этот указ и публично об этом сказал”. Мяч не на нашей стороне, это все прекрасно понимают», — сказал Лавров.