Германия подписала договор о гарантиях безопасности Украине

16 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Берлине соглашение о гарантиях безопасности, которые Германия готова предоставить Киеву. Это произошло в день начала Мюнхенской конференции по безопасности. Аналогичное соглашение Зеленский должен подписать в ближайшее время с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.