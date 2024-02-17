Сырский объявил об отходе ВСУ из Авдеевки

«Исходя из оперативной обстановки вокруг Авдеевки… я принял решение вывести наши подразделения из города и перейти к обороне», — написал он в Facebook* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Украинское агентство УНИАН со ссылкой на командующего группировкой ВСУ «Таврия» Александра Тарнавского утверждает, что украинские войска уже вышли из Авдеевки.
Ранее Тарнавский сообщил, что украинские войска отходят с уничтоженных позиций в Авдеевке, несколько военных при отступлении попали в плен.
В пятницу штурмовая украинская бригада, срочно отправленная на помощь ВСУ в Авдеевку, назвала «своим новым домом» коксохимический завод, находящийся на северо-западной окраине города. Как сообщало украинское издание «Страна.ua», местами бригада находится в полном окружении.
В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к скорой потере основной линии снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой украинское командование ранее признало «чрезвычайно сложной».
В пятницу в Пентагоне заявили, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, а также назвали грядущую потерю Авдеевки предвестником новых поражений, неизбежных без возобновления американской помощи.
Авдеевка — северный пригород Донецка, был мощным укрепрайоном ВСУ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.