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Сырский объявил об отходе ВСУ из Авдеевки

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Главком украинских войск Александр Сырский заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки, расположенной рядом с Донецком, и переходе к обороне.

«Исходя из оперативной обстановки вокруг Авдеевки… я принял решение вывести наши подразделения из города и перейти к обороне», — написал он в Facebook* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Украинское агентство УНИАН со ссылкой на командующего группировкой ВСУ «Таврия» Александра Тарнавского утверждает, что украинские войска уже вышли из Авдеевки.

Ранее Тарнавский сообщил, что украинские войска отходят с уничтоженных позиций в Авдеевке, несколько военных при отступлении попали в плен.

В пятницу штурмовая украинская бригада, срочно отправленная на помощь ВСУ в Авдеевку, назвала «своим новым домом» коксохимический завод, находящийся на северо-западной окраине города. Как сообщало украинское издание «Страна.ua», местами бригада находится в полном окружении.

В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к скорой потере основной линии снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой украинское командование ранее признало «чрезвычайно сложной».

В пятницу в Пентагоне заявили, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, а также назвали грядущую потерю Авдеевки предвестником новых поражений, неизбежных без возобновления американской помощи.

Авдеевка — северный пригород Донецка, был мощным укрепрайоном ВСУ.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.