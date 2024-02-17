Антонов назвал заявления США о Навальном вмешательством в дела России

«Уход из жизни человека — всегда трагедия. Важно в этой ситуации разобраться во всех деталях происшедшего. Однако местные политики не хотят ждать и уже обвинили во всем российские власти», — говорится в комментарии Антонова.
По его словам, в посольстве «обратили внимание на поток желчи в адрес России».
«Ощущение таково, что для Вашингтона главное не разобраться в проблеме, какой бы чувствительной она ни была, а хлестануть посильнее нашу страну. Здесь ищут повод для уничижительных выпадов, а главное — для введения дополнительных санкций. Задача — спасти разваливающийся американский порядок, основанный на неких правилах», — отметил он.
«Закономерно возникает вопрос: а судьи кто? Налицо очередная попытка вмешаться во внутренние дела Российской Федерации. А смерть — лишь повод. Такая политика неприемлема. Лучше бы здешним деятелям сосредоточиться на проблемах своей страны, требующих безотлагательного решения», — добавил посол.
По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу «Ив Роше» ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии — до особого.