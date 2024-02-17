США передадут Эстонии конфискованные средства на восстановление Украины

«Министерства юстиции Эстонии и США подписали на Мюнхенской конференции безопасности соглашение о сотрудничестве для передачи конфискованных преступных доходов в размере 484,9 тысячи долларов на восстановление сети электропередач Украины», — говорится в сообщении.
По данным минюста, в марте прошлого года министерство юстиции США конфисковало 484,9 тысячи долларов, полученных преступным путем по делу о контрабанде, где в Россию пытались продать шлифовальный станок, что запрещено без соответствующей лицензии, поскольку он якобы мог использоваться в оборонных программах и для нужд атомного оружия.
Власти США при поддержке прокуратуры и Налогово-таможенного департамента Эстонии также предъявили обвинения ряду входивших в контрабандистскую сеть лицам и предприятиям. Преступление обнаружили в США, но с ним было связано зарегистрированное в Эстонии предприятие. Эстония в январе прошлого года выдала США обвиняемого в этом преступлении и проживавшего в республике гражданина Украины.
Министерство юстиции США выделит конфискованные средства Эстонии за сотрудничество прокуратуры и Налогово-таможенного департамента в расследовании международного санкционного преступления, отмечает эстонский минюст.