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США передадут Эстонии конфискованные средства на восстановление Украины

ХЕЛЬСИНКИ, 17 фев — РИА Новости. США передадут Эстонии на восстановление Украины почти 500 тысяч долларов, конфискованных по делу о контрабанде, сообщила пресс-служба эстонского минюста.
Источник: © РИА Новости

«Министерства юстиции Эстонии и США подписали на Мюнхенской конференции безопасности соглашение о сотрудничестве для передачи конфискованных преступных доходов в размере 484,9 тысячи долларов на восстановление сети электропередач Украины», — говорится в сообщении.

По данным минюста, в марте прошлого года министерство юстиции США конфисковало 484,9 тысячи долларов, полученных преступным путем по делу о контрабанде, где в Россию пытались продать шлифовальный станок, что запрещено без соответствующей лицензии, поскольку он якобы мог использоваться в оборонных программах и для нужд атомного оружия.

Власти США при поддержке прокуратуры и Налогово-таможенного департамента Эстонии также предъявили обвинения ряду входивших в контрабандистскую сеть лицам и предприятиям. Преступление обнаружили в США, но с ним было связано зарегистрированное в Эстонии предприятие. Эстония в январе прошлого года выдала США обвиняемого в этом преступлении и проживавшего в республике гражданина Украины.

Министерство юстиции США выделит конфискованные средства Эстонии за сотрудничество прокуратуры и Налогово-таможенного департамента в расследовании международного санкционного преступления, отмечает эстонский минюст.

экономика