США передадут Эстонии конфискованные средства на восстановление Украины

Власти США при поддержке прокуратуры и Налогово-таможенного департамента Эстонии также предъявили обвинения ряду входивших в контрабандистскую сеть лицам и предприятиям. Преступление обнаружили в США, но с ним было связано зарегистрированное в Эстонии предприятие. Эстония в январе прошлого года выдала США обвиняемого в этом преступлении и проживавшего в республике гражданина Украины.