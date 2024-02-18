Эстония признала законность российских требований по замороженным активам

После начала специальной военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили как суверенные российские активы, так и средства частных инвесторов. Речь идет в том числе о валютных резервах на сумму около 300 миллионов долларов. Почти сразу начались разговоры, что Запад конфискует их, а Киев не раз выражал желание их получить. Но пока механизм передачи этих средств в бюджет ЕС или напрямую Украине не разработан.