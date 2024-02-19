В Госдуме назвали военные угрозы Киева в адрес Крыма бравадой

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал в разговоре с РИА Новости военные угрозы, звучащие с украинской стороны в адрес Крыма, бравадой.
Ранее спикер украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук заявил украинским СМИ, что стратегия ВСУ лежит в намерении отрезать Крым от российской военной группировки.
«Эти заявления не более чем бравада, показная удаль, чтобы отвлечь внимание от той ситуации, которая невыгодно складывается для украинских войск на поле боя», — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Россия в состоянии ответить на любые военные провокации.
«Враг должен помнить о возможности и потенциале российского оружия. Со своей стороны, мы учтем угрозу, о которой заявляет наш противник и будем решительно действовать, нанося превентивные удары», — подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».