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МИД Израиля объявил президента Бразилии персоной нон грата

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон-грата из-за сравнения им Холокоста и израильскими действиями в секторе Газа. Об этом 19 февраля сообщила газета The Guardian.
Источник: AP 2023

Глава израильской дипломатии заявил об этом перед беседой с бразильским послом, которого вызвали в иерусалимский музейно-исследовательский комплекс изучения Холокоста Яд Вашем.

«Я хотел бы передать президенту, что мы не простим его и что он является нежелательной персоной в Израиле, пока он не откажется [от своих слов] и не извинится», — сказал дипломат.

Он отметил. что высказывание президента Бразилии стало «серьезной антисемитской атакой».

Ранее, 18 февраля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал заявления президента Бразилии. Нетаньяху отметил, что те, кто сравнивает действия Израиля в секторе Газа с холокостом, переходят красную черту.

В тот же день президент Бразилии отметил, что события, происходящие в секторе Газа, происходили тогда, «когда [Адольф] Гитлер решил убить евреев». Он назвал действия израильской армии в палестинском анклаве геноцидом.

До этого, 14 февраля, катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения анклава сообщил, что в секторе Газа погибло более 28,5 тыс. человек в результате израильских ударов, еще 68 тыс. пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

дипломатия