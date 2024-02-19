МИД Израиля объявил президента Бразилии персоной нон грата

Глава израильской дипломатии заявил об этом перед беседой с бразильским послом, которого вызвали в иерусалимский музейно-исследовательский комплекс изучения Холокоста Яд Вашем.

«Я хотел бы передать президенту, что мы не простим его и что он является нежелательной персоной в Израиле, пока он не откажется [от своих слов] и не извинится», — сказал дипломат.