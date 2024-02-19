МИД Израиля объявил президента Бразилии персоной нон грата

Глава израильской дипломатии заявил об этом перед беседой с бразильским послом, которого вызвали в иерусалимский музейно-исследовательский комплекс изучения Холокоста Яд Вашем.
Он отметил. что высказывание президента Бразилии стало «серьезной антисемитской атакой».
Ранее, 18 февраля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал заявления президента Бразилии. Нетаньяху отметил, что те, кто сравнивает действия Израиля в секторе Газа с холокостом, переходят красную черту.
В тот же день президент Бразилии отметил, что события, происходящие в секторе Газа, происходили тогда, «когда [Адольф] Гитлер решил убить евреев». Он назвал действия израильской армии в палестинском анклаве геноцидом.
До этого, 14 февраля, катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения анклава сообщил, что в секторе Газа погибло более 28,5 тыс. человек в результате израильских ударов, еще 68 тыс. пострадали.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.