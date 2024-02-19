Премьер Чехии назвал протестующих фермеров сторонниками Москвы

Митинги в Германии начались 8 января. Участники протеста обвинили власти в непонимании их проблем. На следующий день примерно 1,3 тыс. фермеров организовали протесты в Берлине, пригнав в город свои автомобили, тракторы и другую сельхозтехнику. Позже их примеру последовали аграрии в ряде других европейских стран, в том числе во Франции, Нидерландах, Бельгии, Испании и Польше.