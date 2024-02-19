Премьер Чехии назвал протестующих фермеров сторонниками Москвы

«У сегодняшней демонстрации мало общего с борьбой за улучшение условий фермеров. Демонстрацию проводят люди, которые не скрывают, например, своей поддержки Кремля и преследуют другие цели, отличные от интересов земледельцев», — написал он.
По его словам, от протеста дистанцировались организации, представляющие интересы фермеров. Он добавил, что минсельхоз Чехии работает над мерами, которые позволят «снизить воздействие от европейских регулировок».
Издание IDNES.cz ранее в этот день сообщило о 500 единицах сельхозтехники, прибывших в Прагу для участия в протестах. Фермеры требуют отставки министра сельского хозяйства страны Марека Выборного и обвиняют его в бездействии. Они также требуют вывести Чехию из «Зеленого курса».
Митинги в Германии начались 8 января. Участники протеста обвинили власти в непонимании их проблем. На следующий день примерно 1,3 тыс. фермеров организовали протесты в Берлине, пригнав в город свои автомобили, тракторы и другую сельхозтехнику. Позже их примеру последовали аграрии в ряде других европейских стран, в том числе во Франции, Нидерландах, Бельгии, Испании и Польше.
Так, 2 февраля, в Брюсселе ликвидировали последствия разгрома, который протестующие аграрии устроили перед зданием Европейского парламента. Например, они сбросили с пьедестала 200-килограммовую бронзовую статую рабочего с шестеренкой, установленную в XIX веке.
14 февраля немецкая партия «Союз-90/зеленые» отменила свое традиционное мероприятие на «пепельную среду» в городе Биберах из-за протестов фермеров. Протестующие даже разбили окно у машины сопровождения федерального министра сельского хозяйства Джема Оздемира.