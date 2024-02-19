Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Премьер Чехии назвал протестующих фермеров сторонниками Москвы

Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал протестующих против политик Евросоюза (ЕС) в Праге фермеров сторонниками России. Об этом он написал 19 февраля на своем аккаунте в соцсети Х (бывш. Twitter).
Источник: Sputnik

«У сегодняшней демонстрации мало общего с борьбой за улучшение условий фермеров. Демонстрацию проводят люди, которые не скрывают, например, своей поддержки Кремля и преследуют другие цели, отличные от интересов земледельцев», — написал он.

По его словам, от протеста дистанцировались организации, представляющие интересы фермеров. Он добавил, что минсельхоз Чехии работает над мерами, которые позволят «снизить воздействие от европейских регулировок».

Издание IDNES.cz ранее в этот день сообщило о 500 единицах сельхозтехники, прибывших в Прагу для участия в протестах. Фермеры требуют отставки министра сельского хозяйства страны Марека Выборного и обвиняют его в бездействии. Они также требуют вывести Чехию из «Зеленого курса».

Протесты проходят во многих странах Евросоюза. Фермеры недовольны растущими ценами на топливо и удобрения, конкуренцией из-за рубежа и новыми экологическими нормами Евросоюза. Протестующие также выступают против падения доходов в результате возросшего импорта сельхозпродукции с Украины, а также против ограничений со стороны властей, вызванных зеленым курсом. Они добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями Евросоюза.

Митинги в Германии начались 8 января. Участники протеста обвинили власти в непонимании их проблем. На следующий день примерно 1,3 тыс. фермеров организовали протесты в Берлине, пригнав в город свои автомобили, тракторы и другую сельхозтехнику. Позже их примеру последовали аграрии в ряде других европейских стран, в том числе во Франции, Нидерландах, Бельгии, Испании и Польше.

Так, 2 февраля, в Брюсселе ликвидировали последствия разгрома, который протестующие аграрии устроили перед зданием Европейского парламента. Например, они сбросили с пьедестала 200-килограммовую бронзовую статую рабочего с шестеренкой, установленную в XIX веке.

14 февраля немецкая партия «Союз-90/зеленые» отменила свое традиционное мероприятие на «пепельную среду» в городе Биберах из-за протестов фермеров. Протестующие даже разбили окно у машины сопровождения федерального министра сельского хозяйства Джема Оздемира.

ЕС