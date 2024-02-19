⁠Кадыров после взятия Авдеевки допустил продвижение к Киеву

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов также заявил, что Авдеевка имеет тактическое значение для российской армии. «Получив сегодня этот участок, мы можем говорить о том, что в дальнейшем можно будет продвигать наши силы и средства уже дальше, углубляясь на территории противника», — отметил он.