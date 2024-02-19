⁠Кадыров после взятия Авдеевки допустил продвижение к Киеву

«Каждый сантиметр земли, который мы забираем, для нас очень важен. Это еще один шаг к победе Российской Федерации. Я думаю, что дальше будем большими шагами двигаться вперед до Киева», — сказал Кадыров.
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов также заявил, что Авдеевка имеет тактическое значение для российской армии. «Получив сегодня этот участок, мы можем говорить о том, что в дальнейшем можно будет продвигать наши силы и средства уже дальше, углубляясь на территории противника», — отметил он.
Бои за Авдеевку, которая находится примерно в 15 км от Донецка, шли с октября 2023 года. В ночь на 17 февраля Украина объявила о начале вывода войск из города и о переходе к обороне «на более выгодных рубежах». Президент Владимир Зеленский объяснял это опасениями попасть в окружение.
Вечером 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки под полный контроль. Глава государства поздравил российских военных.
Утром 19 февраля Минобороны сообщило, что под контроль Москвы перешел Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ), расположенный к северо-западу от города. До начала полномасштабных боев предприятие считалось крупнейшим коксохимическим заводом Европы.