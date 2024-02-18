На новых рубежах: российские войска освободили Авдеевку

5 января 2024 года Вооруженные силы России начали штурм Авдеевки по всем направлениям. В четверг, 15 февраля, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома США Джон Кирби заявил о том, что украинцы каждый день посылают отчеты о критической ситуации, а американские СМИ подчеркнули со ссылкой на украинских военных, что сдача города — «это лишь вопрос времени». При этом, как сообщали СМИ, ВСУ, предположительно, задействовали здесь одно из лучших своих подразделений — 3-ю отдельную штурмовую бригаду Сухопутных войск, которая насчитывает около 2 тыс. человек.