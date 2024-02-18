На новых рубежах: российские войска освободили Авдеевку

Президент Владимир Путин вечером в субботу, 17 февраля, заслушал доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки и поздравил группировку войск «Центр» во главе с генерал-полковником Андреем Мордвичевым с успехом. В докладе, который представил Шойгу, подчеркивалось, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия города под контроль. Теперь группировка войск «Центр» продолжает наступление для дальнейшего освобождения ДНР. Подробнее — в материале «Известий».
«Отличные боевые действия»
Сообщение о том, что Владимир Путин заслушал доклад министра обороны об Авдеевке сопровождалось на сайте Кремля поздравительной телеграммой в адрес генерал-полковника Андрея Мордвичева.
Президент объявил благодарность за отличные боевые действия всем руководимым Андреем Мордвичевым войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку.
«Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!» — подытожил Владимир Путин.
Как взяли Авдеевку
Сергей Шойгу подчеркнул в докладе, что Авдеевка представляла собой «мощный оборонительный узел Вооруженных сил Украины».
Сейчас проводятся мероприятия «по окончательной зачистке города от боевиков, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате». Российские войска взяли под контроль территорию площадью 31,75 кв. км.
Путин заслушал первые доклады о том, что операция по освобождению Авдеевки близится к завершению, в 4 часа утра 17 февраля.
«Накануне, 17 февраля, в 4 утра министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов лично в Кремле докладывали президенту, что операция в Авдеевке близится к завершению. Уже в 11 утра военачальники снова были на докладе у президента», — сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 18 февраля.
Именно тогда Шойгу и Герасимов доложили, что «операция фактически завершена», добавил пресс-секретарь президента.
«Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов преступного киевского режима», — говорится в докладе Министерства обороны.
Отдельно Минобороны подчеркивает, что «информация о продвижении наших войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия под контроль города». А отступление ВСУ не было организованным.
«Приказ главкома ВСУ Сырского об оставлении города был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск из Авдеевки, — говорится в сообщении Минобороны. — Войска группировки войск “Центр” продолжают наступательные действия по дальнейшему освобождению Донецкой Народной Республики от украинских националистов».
Реакция на взятие Авдеевки
В воскресенье в программе «Москва. Кремль. Путин» президент страны заявил журналисту Павлу Зарубину, что всё, что происходит на украинском направлении, для России — это «судьба, вопрос жизни и смерти».
«Я думаю, что и для нас самих, и тем более для слушателей и зрителей за рубежом все-таки важно понять ход наших мыслей, понять наше состояние, понять, насколько это чувствительно и важно для нашей страны — всё, что происходит на украинском направлении. Для них (Запада. — Ред.) это улучшение своего тактического положения, а для нас это судьба», — сказал Владимир Путин.
Академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил «Известиям», что окружение всей группировки на правом берегу можно использовать в будущем для разрушения всего фронта ВСУ.
«Взяли, прорвали оборону. Можно сказать, что это сделано по классике. Создание угрозы окружения, после чего противник покидает этот район», — сказал он.
Политолог Юрий Светов считает, что ключевым последствием освобождения Авдеевки является повышение уровня безопасности в Донецке — теперь у ВСУ будет гораздо меньше возможностей для обстрела мирного населения ДНР. При этом в беседе с «Известиями» он заметил, что ВС РФ удалось избежать большого количества потерь личного состава.
«ВСУ потеряли… Там уже ясно, что десятки тысяч своих бойцов. Противник позорно бежал. Это не было организованным отступлением. Сейчас со стороны Киева мы слышим только призывы о помощи», — в то же время заявил «Известиям» военный эксперт и бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.
Экс-депутат Верховной рады, состоящий на службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ), Игорь Луценко предположил, что впереди Киев ждет потеря и других важных городов.
«Итак, Авдеевка всё. А перед этим была Марьинка. Перед Марьинкой Артемовск. Перед Артемовском Лисичанск-Север. Тенденцию уловили? Почему сюжет повторяется? Почему сейчас на очереди Курахово-Угледар, Степное, Купянск? Какие причины считать, что дальше не Харьков, Запорожье? А никаких!» — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признана в РФ экстремистской).
Военный эксперт, политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен заметил, что не видит четкого плана действий у Киева.
«Я не знаю, что они собираются делать. Они всё больше обращаются к террористической деятельности, количество которой, вероятно, увеличится. Я думаю, что всё уже близко к завершению», — сказал он в разговоре с «Известиями», отметив, что бегство ВСУ из Авдеевки может показывать, что украинская армия лишена «человеческого ресурса, который можно было бы привлечь».
Продолжение боевых действий, считает он, будет не лучшим решением для Украины как страны и как можно раньше нужно переходить к урегулированию.
А американский телеканал Fox News 17 февраля назвал взятие Авдеевки «значительной победой» президента России Владимира Путина и «поворотным моментом» в украинском конфликте. Fox News отметил также растущий дефицит боеприпасов и сложности с финансированием Киева конгрессом США.
Укрепрайон с 2014 года
Украина взяла под свой контроль Авдеевку еще в июле 2014 года, вытеснив ополчение ДНР и создав себе плацдарм для наступления на Донецк.
Из Авдеевки вооруженные украинские формирование обстреливали жилые кварталы Донецка, держали под угрозой фильтровальную и насосную станцию. Также позиции в Авдеевке позволяли им держать под огневым контролем трассы Донецк — Луганск и Дебальцево —Горловка, обстреливать железнодорожный узел и пересечение пяти стратегически важных автодорог в Ясиноватой.
Авдеевка стала одним из наиболее укрепленных форпостов украинских формирований. В течение восьми лет его улучшали: оборудовались долговременные огневые точки, рылись окопы, ходы сообщения, глубоко под землей обустраивались бункеры с толстыми бетонными перекрытиями и бронированными дверями. Имела она и большое идеологическое значение для Киева: именно там права и власть получил «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская группировка).
В конце января 2017 года ситуация обострилась, когда начались серьезные стрелковые бои с применением артиллерии. Район опорного пункта «Алмаз-2» ВС ДНР между шахтой «Бутовка» и промзоной прозвали «скотобойней» из-за частых перестрелок и постоянных потерь.
Обстановка накалилась еще сильнее перед началом СВО, когда Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии, продолжил регулярные обстрелы ополченцев, применяя в том числе запрещенное вооружение. Из-за этого пришлось начать эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в регионы России, а на территории Донецкой и Луганской народных республик объявить всеобщую мобилизацию.
Авдеевка во время СВО
Во время СВО Авдеевку продолжили использовать для почти ежедневных обстрелов из РСЗО и тяжелой артиллерии Донецка, Ясиноватой и других населенных пунктов.
Военные ДНР добились локальных успехов в августе 2022 года, взяв важную высоту под Авдеевкой, которая использовалась как огневая точка и наблюдательный пункт ВСУ. Тогда же авиация ВКС России разбила украинский батальон на этом направлении. Но больших продвижений к северу от Донецка не было.
После нескольких месяцев активной обороны и провала контрнаступления украинских вооруженных формирований, 10 октября, российские военнослужащие начали активное наступление в районе Авдеевки. Утром 12 октября удалось вклиниться в оборону противника на 300−600 м с юга — и началось продвижение к городу с двух сторон, сопровождавшееся уничтожением опорных пунктов ВФУ. Эффективность тактики армии России признавали и на Западе: немецкое издание Bild 15 ноября констатировало, что российской армии удалось затруднить снабжение украинских военных.
5 января 2024 года Вооруженные силы России начали штурм Авдеевки по всем направлениям. В четверг, 15 февраля, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома США Джон Кирби заявил о том, что украинцы каждый день посылают отчеты о критической ситуации, а американские СМИ подчеркнули со ссылкой на украинских военных, что сдача города — «это лишь вопрос времени». При этом, как сообщали СМИ, ВСУ, предположительно, задействовали здесь одно из лучших своих подразделений — 3-ю отдельную штурмовую бригаду Сухопутных войск, которая насчитывает около 2 тыс. человек.
16 февраля украинское командование заявило, что украинские войска отошли с позиции в южной части Авдеевки с потерями.