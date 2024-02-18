В Кремле раскрыли подробности операции по освобождению Авдеевки

«Накануне, 17 февраля, в 4 утра министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов лично в Кремле докладывали президенту, что операция в Авдеевке близится к завершению. Уже в 11 утра военачальники снова были на докладе у президента», — сказал он.
Тогда, по словам Пескова, Шойгу и Герасимов доложили, что «операция фактически завершена».
«В тот момент уже началось массовое бегство противника из Авдеевки, оставление боевых позиций. Потребовалось еще несколько часов для начала зачистки города нашими бойцами», — сообщил Песков.
Уже во второй половине дня Шойгу и Герасимов, как отметил Песков, доложили президенту о том, что «операция полностью завершена и наши войска полностью взяли под контроль город».