Такер Карлсон прокомментировал смерть Навального

«Они идиоты. Они на самом деле ничего не знают. Это те же люди, которые говорили нам, что Украина победит. На самом деле в России на 100 миллионов больше людей и у нее гораздо более сильный промышленный потенциал. Это просто безумие», — сказал Карлсон.