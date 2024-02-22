Депутаты ЗС внесут свои предложения в госпрограмму развития туризма в Иркутской области

«В этой теме — и возможности устойчивого развития сельских территорий: сельский туризм, детский, семейный оздоровительных отдых. И экология: туристская деятельность определена на федеральном уровне в качестве одного из приоритетных видов экономической деятельности на Байкале. Нам важно учитывать такие мероприятия, как раздельный сбор мусора, очистка сточных вод, переработка ТКО, запрет на использование одноразовой посуды и инвентаря. И занятость населения, ведь вместе с туризмом развивается множество смежных направлений — места размещения, транспорт, общепит, народные промыслы. И культура, спорт. Поэтому мы в рамках партийного проекта “Чистая страна” самым активным образом взаимодействуем с туристическим сообществом», — добавил парламентарий.