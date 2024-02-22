Депутаты ЗС внесут свои предложения в госпрограмму развития туризма в Иркутской области

Первый заместитель секретаря Иркутского регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников выступил с инициативой разработать комплекс мер по развитию туризма в регионе. Предложения депутатов будут собраны в проекте постановления регионального парламента, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт ИРО ЕР.
В частности, по мнению Александра Ведерникова, стратегия развития туризма и туристской деятельности в Иркутской области должна включать все муниципальные образования — не только те, которые прилегают к Байкалу. Кроме того, предлагается предоставить муниципальным образованиям субсидию на развитие туристской инфраструктуры и гранты на организацию событийных мероприятий. Такая практика существует в других регионах страны, где вопросам развития туризма уделяется приоритетное внимание.
По поручению Заксобрания КСП Иркутской области провело сравнительный анализ мер поддержки, оказываемых муниципальным образованиям на развитие туристической отрасли в Приангарье и соседних субъектах федерации. Пока результаты анализа говорят не в пользу Иркутской области. В той же Республике Бурятия действует два вида субсидии муниципальным образованиям: на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристического показа, и на проведение событийных мероприятий туристической направленности (праздников, фестивалей и др.). Активно развивается отрасль и в Красноярском крае.
В Иркутской области ряд муниципальных образований проявляют собственную инициативу по развитию этого вида деятельности. Есть успешные примеры — Свирск, Качугский район и другие.
Как рассказал мэр Свирска Владимир Орноев, в городе создаются новые туристские локации — зоны отдыха, места показа. Разработана насыщенная программа событийных мероприятий.
Качугский район разрабатывает туристические маршруты. Район имеет богатейшую историю, здесь и уникальные Шишкинские писаницы, и Тальминские писаницы, и Анга — место рождения Святителя Иннокентия, и старинный — времен казаков-первопроходцев — Верхоленск с его уникальной архитектурой. Как рассказал мэр Качугского района Евгений Липатов, уже разработан туристический маршрут «Таежное сердце», но нужна помощь в его продвижении.
Региональный координатор партийного проекта «Чистая страна», вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области Кузьма Алдаров, комментируя итоги депутатского часа, отметил, что развитие туризма должно стать одним из приоритетных направлений экономики Иркутской области.
«В этой теме — и возможности устойчивого развития сельских территорий: сельский туризм, детский, семейный оздоровительных отдых. И экология: туристская деятельность определена на федеральном уровне в качестве одного из приоритетных видов экономической деятельности на Байкале. Нам важно учитывать такие мероприятия, как раздельный сбор мусора, очистка сточных вод, переработка ТКО, запрет на использование одноразовой посуды и инвентаря. И занятость населения, ведь вместе с туризмом развивается множество смежных направлений — места размещения, транспорт, общепит, народные промыслы. И культура, спорт. Поэтому мы в рамках партийного проекта “Чистая страна” самым активным образом взаимодействуем с туристическим сообществом», — добавил парламентарий.
Кузьма Алдаров рассчитывает, что туризм, действительно, станет одним из приоритетов развития региона.