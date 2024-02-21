Офис Зеленского анонсировал «нечто особенное» 25 февраля

«На 25 февраля мы готовим нечто особенное. Это будет конференция, честный разговор про наш дальнейший путь, путь в 2024 году. На ней будут все топ-спикеры власти, военно-политическое руководство, премьер, глава Верховной рады, СБУ, ГУР, Минстратпром. Будет первая леди, будет Мининфраструктуры, офис Зеленского и, конечно, сам Зеленский», — заявил Никифоров в эфире телеканала «Рада».