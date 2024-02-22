Олег Кожемяко: В Приморье выстроен надежный тыл

«Мы сконцентрировались на закупке специальных средств, коптеров, средств связи, средств радиоэлектронной борьбы, тепловизоров, экипировки для наших ребят. “Единая Россия” собрала более 11,5 млрд рублей, на которые все эти специальные средства закупались. Хочу ещё раз сказать спасибо всем, кто в этой работе участвует. И хотел бы ещё раз от ребят, непосредственно от бойцов, от себя лично сказать вам огромное спасибо за эту работу», — сказал Андрей Турчак.