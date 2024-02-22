Олег Кожемяко: В Приморье выстроен надежный тыл

Приморский край не снижает обороты по оказанию помощи в ходе СВО, лидирующая роль в этом процессе принадлежит «Единой России». Об этом заявил секретарь регионального отделения партии, губернатор Олег Кожемяко, выступив по телемосту на Форуме первичных отделений «Единой России», который состоялся под председательством секретаря Генсовета партии Андрея Турчака в г. Хабаровске накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля.
«У нас на линии соприкосновения находятся многие тысячи приморцев, в том числе добровольцев батальона “Тигр” и других добровольческих соединений. Поэтому для Приморского края помощь участникам СВО и их семьям — священный долг», — акцентировал Олег Кожемяко.
Он уточнил, что только за прошлый год партия отправила в зону СВО более 100 тонн гуманитарного груза и военной помощи — от предметов военно-полевого быта до маскировочных средств. Более того, на территории края налажено промышленное производство технических средств.
«Задача по этому году — изготовить 23 тысячи дронов», — уточнил глава региона.
Приморье научилось производить и защитное спецснаряжение, не уступающее натовским и американским образцам.
Приморское региональное отделение партии играет важнейшую роль для формирования мер поддержки участников СВО на законодательном уровне — сегодня в Приморском крае существует более 30 мер соцподдержки для участников СВО и членов их семей. И социальный пакет помощи постоянно растет. Буквально накануне разработана новая норма социального сопровождения ветеранов, которые возвращаются после ранений домой. При трудоустройстве на такие предприятия, как «Примтеплоэнерго», «Примводоканал» и «Примавтодор», они смогут получать доплату по 30 тысяч рублей к основной зарплате в течение года.
«Поможем с переобучением и повышением квалификации, если необходимо. Это будет дополнительной поддержкой при социализации ветеранов, их возвращении к мирной жизни», — отметил Олег Кожемяко.
Ветераны СВО смогут устроиться на работу и на новое предприятие «Тигр-правопорядок», помогая полиции и Росгвардии поддерживать порядок в крае.
«Мы делаем всё возможное, чтобы наши защитники ощущали за собой крепкий и надежный тыл», — подчеркнул Олег Кожемяко.
Андрей Турчак поблагодарил главу Приморья за работу, которую ведет партия в регионе, обеспечивая поддержку участникам СВО.
Добавим, Форум первичных отделений партии в Хабаровске был посвящен 2-летию гуманитарной миссии. Как сообщил секретарь Генсовета «Единой России», за это время партия отправила в зону СВО более 90 тысяч тонн гуманитарного груза.
«Мы сконцентрировались на закупке специальных средств, коптеров, средств связи, средств радиоэлектронной борьбы, тепловизоров, экипировки для наших ребят. “Единая Россия” собрала более 11,5 млрд рублей, на которые все эти специальные средства закупались. Хочу ещё раз сказать спасибо всем, кто в этой работе участвует. И хотел бы ещё раз от ребят, непосредственно от бойцов, от себя лично сказать вам огромное спасибо за эту работу», — сказал Андрей Турчак.