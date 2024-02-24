G7 пообещала меры по снижению доходов России от экспорта энергоресурсов

Страны G7 ввели потолок цен на нефть из России в декабре 2022 года. Лимит составил $60 за баррель. Аналогичная мера коснулась нефтепродуктов: максимальная цена на дизельное топливо составила $100, на мазут — $45. США в декабре 2023 года ужесточили контроль за соблюдением ценового потолка и ввели санкции в отношении танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти по цене выше лимита. Президент Владимир Путин в ответ издал указ, запрещающий поставки иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Власти также переориентировали экспорт нефти и нефтепродуктов на новые рынки. По словам вице-премьера Александра Новака, в 2023 году на дружественные страны пришлось более 80% поставок. Всего, сообщал вице-премьер, экспорт нефти из России в 2023 году составил 234,3 млн т, что на 3,3% меньше, чем годом ранее.