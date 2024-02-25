Премьер Британии призвал Запад быть смелее при конфискации активов России

«Мы должны быть смелее в конфискации сотен миллиардов замороженных российских активов. Это начинается с того, что мы забираем миллиарды в виде процентов, которые приносят эти активы, и отправляем их Украине. А затем, вместе с G7, мы должны найти законные способы арестовать сами активы и тоже перевести эти средства Украине», — написал Сунак.
Речь идет о планах Евросоюза направить Украине прибыль от активов ЦБ России, замороженных в европейских депозитариях. В середине февраля власти ЕС выпустили постановление, согласно которому прибыль от российских активов должна фиксироваться и храниться отдельно, самим депозитариям запретили распоряжаться полученной чистой прибылью. В Брюсселе допускали, что эти средства пойдут на производство оружия для Украины.
Страны G7, ЕС и Австралия заблокировали активы российского ЦБ в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них заморожено в ЕС. Большинство этих активов находится в бельгийской Euroclear (Financial Times писала, что речь идет о €191 млрд), которая в этом году заработала на них около €3 млрд благодаря инвестированию.
Сунак также призвал союзников Киева быть смелее в оказании военной помощи — в том числе в поставках дальнобойного оружия, беспилотников, снарядов, а также в «нанесении удара по российской военной экономике», то есть санкциях.
Bloomberg сообщал, что ряд банков предупредил британское правительство о необходимости разработать правовые нормы, прежде чем конфисковать замороженные российские активы и использовать их для помощи Украине. За изъятие средств выступает не только Лондон, но и Вашингтон, однако в странах ЕС к вопросу относятся более осторожно. Последнюю точку зрения разделяют некоторые банкиры и юристы в Великобритании. Они предупреждают, что конфискация может «вызвать потрясения в мировой финансовой системе», навредить репутации Лондона как международного финансового центра и грозит судебными исками. В этой связи банки призвали подготовиться к ответу со стороны России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что любая форма изъятия российских активов на Западе будет оспорена в судебном порядке. Министр финансов Антон Силуанов также предупреждал о зеркальных мерах в ответ на конфискацию.