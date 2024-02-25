Премьер Британии призвал Запад быть смелее при конфискации активов России

Bloomberg сообщал, что ряд банков предупредил британское правительство о необходимости разработать правовые нормы, прежде чем конфисковать замороженные российские активы и использовать их для помощи Украине. За изъятие средств выступает не только Лондон, но и Вашингтон, однако в странах ЕС к вопросу относятся более осторожно. Последнюю точку зрения разделяют некоторые банкиры и юристы в Великобритании. Они предупреждают, что конфискация может «вызвать потрясения в мировой финансовой системе», навредить репутации Лондона как международного финансового центра и грозит судебными исками. В этой связи банки призвали подготовиться к ответу со стороны России.