Зеленский заявил, что Россия заранее узнала планы контрнаступления ВСУ

Президент связал это с тем, что в ставке верховного главнокомандующего много людей: «ставка достаточно широкая», в ней присутствует командование различных направлений, а также партнеры, которые, чтобы обеспечить Киев оружием, знают готовящиеся действия украинской армии на этих направлениях. «И когда такого количества людей становится очень много, у врага появляется больше деталей», — подчеркнул Зеленский.