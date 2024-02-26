Герасимов второй раз за неделю посетил зону военной операции

58-я общевойсковая армия причислена к Южному военному округу, штаб расположен во Владикавказе. Она принимала участие в первой и второй чеченских войнах, освобождении заложников в Беслане с 1 по 3 сентября 2004 года, военной операции в Сирии, а также в боевых действиях на Украине на запорожском участке фронта.