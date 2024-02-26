Польские фермеры заблокировали движение грузовиков на границе с Германией

В последние недели в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы нарастают протесты сельхозпроизводителей, которые выступают против «зеленого соглашения» ЕС, требуют изменить общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего с Украины.