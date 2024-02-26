Польские фермеры заблокировали движение грузовиков на границе с Германией

Аграрии пригнали к границе тракторы и устроили узкий коридор, по которому могут проезжать только легковые автомобили. Грузовикам с товарами приходится искать пути объезда. Продолжать акцию фермеры намерены до обеда, но если власти никак не отреагируют, то они обещают растянуть протесты на месяц.
«Мы ждем премьера», — гласит текст на одном из транспарантов. «Европейская политика убивает фермера», — говорится на другом.
В последние недели в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы нарастают протесты сельхозпроизводителей, которые выступают против «зеленого соглашения» ЕС, требуют изменить общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего с Украины.