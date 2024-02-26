В Кремле ответили на вопрос о выдаче тела Навального

«В данном случае никак (не могу прокомментировать эти заявления), потому что Кремль не имеет к этому никакого отношения, соответственно, Кремль не может оказывать давление. Это совершенно очередное абсурдное заявление сторонников, они, по-моему, все находятся в розыске, так или иначе, практически все находятся за границей. Поэтому соответствующим образом нужно относиться и к их заявлениям», — сказал Песков.