В Кремле ответили на вопрос о выдаче тела Навального

«Это абсолютно не наш вопрос и не наша прерогатива, поэтому я ничего не могу сказать по этому вопросу… Глава государства эти вопросы никак не регулирует. Есть определённые службы, определенные процессы, которые идут в соответствии с установленными правилами для таких ситуаций», — ответил Песков журналистам на вопрос, повлияли ли обращения матери Навального на выдачу тела.
На вопрос о том, имел ли Путин какое отношение к решению передать тело матери, Песков ответил отрицательно.
Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявления о давлении на мать Навального в связи с выдачей его тела.
«В данном случае никак (не могу прокомментировать эти заявления), потому что Кремль не имеет к этому никакого отношения, соответственно, Кремль не может оказывать давление. Это совершенно очередное абсурдное заявление сторонников, они, по-моему, все находятся в розыске, так или иначе, практически все находятся за границей. Поэтому соответствующим образом нужно относиться и к их заявлениям», — сказал Песков.
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу «Ив Роше» ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии — до особого.