В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ против фермеров

Сообщается, что манифестанты забросали яйцами одно из зданий Евроинститутов Lex недалеко от площади Шуман, а на шоссе Эттербек они начали разбирать строительные ограждения и кидать в силовиков части этих конструкций. Кроме того, цистерны разливают на улицах навоз, а тракторы ковшами сносят ограждения, обстреливая полицию соломой.
Митингующие аграрии также атаковали стражей правопорядка зажигательными смесями, после чего последние применили слезоточивый газ и водяные пушки, говорится в публикации.
Сейчас Евроквартал завален стогами сена. Чуть ранее нескольким фермерам удалось с помощью тракторов прорвать блокаду силовиков на перекрестке авеню д’Одергем и улицы Бельяр. Помимо этого, протестующие устроили костер из большой кучи покрышек, который полиции пришлось тушить водометами.
В понедельник в Брюсселе проходит манифестация аграриев, несогласных с политикой Евросоюза. В ней задействовали около 900 тракторов. Акция проходит по призыву профсоюзов Fugea, Федерации сельского хозяйства Валлонии (FWA), Федерации молодых аграриев (FJA), а также Европейской координации Via Campesina (ECVC).
По данным агентства Бельга, объединения фермеров считают недостаточными меры, предложенные ЕК для улучшения их положения в Европе. Так, они опасаются, что сделка между Еврокомиссией и торговым блоком Меркосур, по которой сейчас идут переговоры, приведет к наплыву дешевой сельскохозяйственной продукции из Южной Америки.
Позднее издание сообщило, что власти согласились провести встречу с представителями профсоюза FJA по окончании заседания министров сельского хозяйства.
В последние дни в Евросоюзе нарастают протесты фермеров, которые выступают против «зеленого соглашения» ЕС, требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции — прежде всего с Украины.