В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ против фермеров

Сообщается, что манифестанты забросали яйцами одно из зданий Евроинститутов Lex недалеко от площади Шуман, а на шоссе Эттербек они начали разбирать строительные ограждения и кидать в силовиков части этих конструкций. Кроме того, цистерны разливают на улицах навоз, а тракторы ковшами сносят ограждения, обстреливая полицию соломой.