Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО

«Решение принято», — заявил ведущий заседания, которое транслировалось на сайте высшего законодательного органа страны.
Присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу поддержало подавляющее большинство депутатов: 188 — за, и только шесть голосов — против. Всего в венгерском парламенте 199 депутатов.
Теперь документ должен подписать президент страны, которого парламент также должен избрать в понедельник, после принятия отставки возглавлявшей страну Каталин Новак. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сразу же приветствовал ратификацию парламентом Венгрии приема Швеции в Североатлантический альянс.
«Теперь, когда все страны-члены это одобрили, Швеция станет 32-м государством НАТО», — распространила его заявление пресс-служба.