Шольц заявил, что вступление Швеции сделает НАТО сильнее

«Путь Швеции в НАТО открыт — это победа для нас всех. Хорошо, что сегодня венгерский парламент одобрил вступление. Решение укрепляет наш оборонительный альянс и тем самым безопасность Европы и мира», — написал Шольц на своей странице в социальной сети Х.