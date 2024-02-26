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Шольц заявил, что вступление Швеции сделает НАТО сильнее

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал общей победой ратификацию шведской заявки на вступление в НАТО венгерским парламентом и заявил, что присоединение скандинавской страны к альянсу сделает его сильнее, а также укрепит безопасность Европы и всего мира.
Источник: Reuters

Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии в понедельник ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО.

«Путь Швеции в НАТО открыт — это победа для нас всех. Хорошо, что сегодня венгерский парламент одобрил вступление. Решение укрепляет наш оборонительный альянс и тем самым безопасность Европы и мира», — написал Шольц на своей странице в социальной сети Х.

После того, как Турция в январе ратифицировала членство Швеции в альянсе, Венгрия оставалась последней из стран-союзников, кто этого еще не сделал. После ратификации Швеция официально станет 32-м членом НАТО.

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