Шольц заявил, что вступление Швеции сделает НАТО сильнее

Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии в понедельник ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО.
«Путь Швеции в НАТО открыт — это победа для нас всех. Хорошо, что сегодня венгерский парламент одобрил вступление. Решение укрепляет наш оборонительный альянс и тем самым безопасность Европы и мира», — написал Шольц на своей странице в социальной сети Х.
После того, как Турция в январе ратифицировала членство Швеции в альянсе, Венгрия оставалась последней из стран-союзников, кто этого еще не сделал. После ратификации Швеция официально станет 32-м членом НАТО.