Премьер Йемена прибыл в Россию с трехдневным визитом

«Сейчас он прибыл в Москву с визитом, который продлится три дня. Завтра он проведет пресс-конференцию в здании МИД России», — отметил глава протокола.
Ранее йеменское агентство новостей Saba сообщило, что назначенный три недели назад премьером международно признанного правительства, которое правит в ряде провинций на юге, востоке и центральной части страны отправился в воскресенье вечером в Москву с официальным визитом, где проведет встречи со спикерами Госдумы и Совета Федерации, заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.