Премьер Йемена прибыл в Россию с трехдневным визитом

Ранее йеменское агентство новостей Saba сообщило, что назначенный три недели назад премьером международно признанного правительства, которое правит в ряде провинций на юге, востоке и центральной части страны отправился в воскресенье вечером в Москву с официальным визитом, где проведет встречи со спикерами Госдумы и Совета Федерации, заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.