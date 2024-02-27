Сальдо раскритиковал план Украины по захвату Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал иллюзией «перемоги» план Украины по захвату Крыма.
Ранее Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что Украина подготовит новое контрнаступление, чтобы «развить успех в Черном море», пообещав России «сюрпризы». Позже глава военной разведки Украины Кирилл Буданов записал видеообращение, в котором назвал целью ВСУ контроль акватории Черного моря и Крыма.
«Так там (на Украине — Прим. ред.) пытаются поддерживать иллюзию “перемоги” (с украинского — победы). Все хорошо, прекрасная маркиза, хотя на самом деле киевский режим близок к краху», — сказал Сальдо РИА Новости.
Губернатор подчеркнул, что не следит за потоком «больного сознания киевских говорящих голов».
«Чем хуже для них реальность — тем больше пафоса и хвастовства на словах», — подчеркнул Сальдо.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополевысказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».