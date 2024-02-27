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Канцлер Австрии Нехаммер исключил достижение мира на Украине без участия РФ

Без участия в переговорах России будет невозможно достичь мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил 26 февраля заявил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Источник: AP 2023

«Нам также нужен (президент РФ Владимир. — Ред.) Путин за столом переговоров, потому что иначе мы не достигнем мира», — приводит его слова австрийское издание Exxpress.

Кроме того, Нехаммер посчитал возможной новую встречу с российским лидером, если она принесет пользу.

Ранее, 25 февраля, глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что Россию могут пригласить на конференцию по урегулированию конфликта, которую планируют организовать в Швейцарии.

Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких контактов на этот счет не было, а обсуждать планы мирного урегулирования ситуации на Украине без участия России, что предлагает украинское руководство, довольно странно и смехотворно.

За день до этого глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что существует несколько мирных планов по Украине, о которых не говорилось публично. По его словам, Берн хочет организовать конференцию, целью которой станет выработка общих знаменателей на пути к миру.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной прошел 29 марта 2022 года. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

переговоры