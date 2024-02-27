Канцлер Австрии Нехаммер исключил достижение мира на Украине без участия РФ

«Нам также нужен (президент РФ Владимир. — Ред.) Путин за столом переговоров, потому что иначе мы не достигнем мира», — приводит его слова австрийское издание Exxpress.
Кроме того, Нехаммер посчитал возможной новую встречу с российским лидером, если она принесет пользу.
Ранее, 25 февраля, глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что Россию могут пригласить на конференцию по урегулированию конфликта, которую планируют организовать в Швейцарии.
Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких контактов на этот счет не было, а обсуждать планы мирного урегулирования ситуации на Украине без участия России, что предлагает украинское руководство, довольно странно и смехотворно.
За день до этого глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что существует несколько мирных планов по Украине, о которых не говорилось публично. По его словам, Берн хочет организовать конференцию, целью которой станет выработка общих знаменателей на пути к миру.
Последний раунд переговоров между Россией и Украиной прошел 29 марта 2022 года. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.