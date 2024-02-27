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Канцлер Австрии призвал ЕС сотрудничать с БРИКС для достижения мира на Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что для достижения мира на территории Украины в процессе переговоров нужно сотрудничать в том числе со странами БРИКС. Он добавил, что на специальном саммите, созванном президентом Франции Эммануэлем Макроном, он привел позицию нейтральной Австрии.
Источник: Reuters

«Для достижения мира потребуются переговоры. Для этого Европе необходимо отказаться от своей собственной эхо-камеры и сотрудничать с ключевыми игроками из других частей света, такими как страны БРИКС и глобальный Юг», — написал Нехаммер в соцсети X (бывший Twitter).

Накануне министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что варианты урегулирования конфликта на территории Украины предлагают не только западные страны, но и целые объединения, включая БРИКС. Всего, по его словам, существует около 10 мирных планов, некоторые из которых засекречены.

Петр Бузлаев

БРИКС
ЕС