Канцлер Австрии призвал ЕС сотрудничать с БРИКС для достижения мира на Украине

«Для достижения мира потребуются переговоры. Для этого Европе необходимо отказаться от своей собственной эхо-камеры и сотрудничать с ключевыми игроками из других частей света, такими как страны БРИКС и глобальный Юг», — написал Нехаммер в соцсети X (бывший Twitter).
Накануне министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что варианты урегулирования конфликта на территории Украины предлагают не только западные страны, но и целые объединения, включая БРИКС. Всего, по его словам, существует около 10 мирных планов, некоторые из которых засекречены.
Петр Бузлаев