Канцлер Австрии призвал ЕС сотрудничать с БРИКС для достижения мира на Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что для достижения мира на территории Украины в процессе переговоров нужно сотрудничать в том числе со странами БРИКС. Он добавил, что на специальном саммите, созванном президентом Франции Эммануэлем Макроном, он привел позицию нейтральной Австрии.