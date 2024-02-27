Вучич подтвердил планирование визита Си Цзиньпина в Сербию

Балканская страна может стать первым визитом Си в Европу более чем за четыре года, не считая встречи с президентом России Владимиром Путиным в марте 2023 года. До этого он в 2019 году посетил Грецию — за несколько месяцев до того, как страны закрыли границы из-за разразившейся пандемии коронавируса. Тогда власти Китая сократили программу поездок Си Цзиньпина в другие государства.