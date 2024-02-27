Кубраков встретился с высшим офицерским составом МВД

МИНСК, 27 фев — Sputnik. Министр внутренних дел Иван Кубраков встретился с высшим офицерским составом в Центре подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД, сообщил во вторник Telegram-канал ведомства.
Для участников встречи организовали экскурсию по центру и показали выставки ретро и современной техники, вооружения и специальных средств.
Также состоялись показательные выступления специальных подразделений милиции и внутренних войск МВД.
В числе приглашенных были бывшие министры внутренних дел — Валентин Аголец, Анатолий Кулешов, Игорь Шуневич, Юрий Караев. Кроме этого, на встрече присутствовали министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, министр юстиции Сергей Хоменко, легендарный сыщик и писатель Николай Чергинец и другие.
«Многое из того, что сделано ведомством в последние годы — это и заслуга людей, собравшихся в этом зале. Вы заложили фундамент, мы продолжаем и развиваем эти начинания. Спасибо за то, что откликнулись на приглашение собраться», — обратился к присутствующим Кубраков.
Глава ведомства особо поблагодарил ветеранов за вовлеченность в деятельность органов внутренних дел.