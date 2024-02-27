Кубраков встретился с высшим офицерским составом МВД

«Многое из того, что сделано ведомством в последние годы — это и заслуга людей, собравшихся в этом зале. Вы заложили фундамент, мы продолжаем и развиваем эти начинания. Спасибо за то, что откликнулись на приглашение собраться», — обратился к присутствующим Кубраков.