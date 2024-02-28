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Песков заявил, что Россия никому не угрожает

Россия не представляет опасности для невраждебных стран, заявил журналистам 28 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что Венгрия не хочет иметь общие границы с РФ. Ранее Орбан заявил, что Венгрия не хотела бы иметь общих границ с Россией. Он отметил, что для безопасности между Венгрией и Россией должно быть «некое образование».
Источник: AP 2023

«Мы далеко не во всем сходимся с господином Орбаном, Россия не представляет собой опасности, вопреки тому, что сейчас с завидным постоянством повторяют в Евросоюзе, ни для каких государств, которые не относятся враждебно к России, которые не пытаются стать “анти-Россией”, поэтому опасения на этот счет беспочвенны», — сказал он.

По словам Пескова, Россия пытается обеспечить «безопасность для себя и для своих детей».

Накануне пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков отметил, что Калининград никому не угрожает, а бряцанием оружия занимаются только соседние с городом прибалтийские страны. Он отметил, что власти региона занимаются его развитием.

В декабре 2023 года Орбан заявил, что у страны не должно быть общей границы с РФ. Политик подчеркнул, что в интересах Венгрии, чтобы между ней и Россией «всегда было что-то», а не общая граница".

Запад регулярно разжигает истерию среди граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Однако президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах страны нет, но она готова к любым выпадам НАТО.

Песков Дмитрий
дипломатия