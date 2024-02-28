«Мы далеко не во всем сходимся с господином Орбаном, Россия не представляет собой опасности, вопреки тому, что сейчас с завидным постоянством повторяют в Евросоюзе, ни для каких государств, которые не относятся враждебно к России, которые не пытаются стать “анти-Россией”, поэтому опасения на этот счет беспочвенны», — сказал он.
По словам Пескова, Россия пытается обеспечить «безопасность для себя и для своих детей».
Накануне пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков отметил, что Калининград никому не угрожает, а бряцанием оружия занимаются только соседние с городом прибалтийские страны. Он отметил, что власти региона занимаются его развитием.
В декабре 2023 года Орбан заявил, что у страны не должно быть общей границы с РФ. Политик подчеркнул, что в интересах Венгрии, чтобы между ней и Россией «всегда было что-то», а не общая граница".
Запад регулярно разжигает истерию среди граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Однако президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах страны нет, но она готова к любым выпадам НАТО.