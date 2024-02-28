Песков заявил, что Россия никому не угрожает

«Мы далеко не во всем сходимся с господином Орбаном, Россия не представляет собой опасности, вопреки тому, что сейчас с завидным постоянством повторяют в Евросоюзе, ни для каких государств, которые не относятся враждебно к России, которые не пытаются стать “анти-Россией”, поэтому опасения на этот счет беспочвенны», — сказал он.