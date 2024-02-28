Медведев на заседании по работе ВПК процитировал Сталина

«Шенкман дает по одному Ил-2 в день». По одному самолету в день, обращаю внимание. Понятно, самолеты попроще были, чем нынешние, но тем не менее. «А Третьяков дает МиГ-3 по одной, по две штуки. Это насмешка над страной, над Красной армией. Нам нужны не “МиГи”, а Ил-2. Если 18-й завод думает отбрехнуться от страны, давая по одному Ил-2 в день, то жестоко ошибается и понесет за это кару. Прошу вас не выводить правительство из терпения и требую, чтобы выпускали побольше “Илов”. Предупреждаю последний раз. Сталин», — добавил Медведев.