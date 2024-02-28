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Послание президента-2024: ожидания россиян. Опрос

Начало трансляции послания Владимира Путина к Федеральному собранию запланировано на 12:00 по московскому времени 29 февраля.

20 февраля 2024 года президент заявил, что его послание парламенту «с учетом внутриполитического календаря» будет постановкой задач на ближайшие шесть лет, напоминает ТАСС. При этом 28 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, какие темы будет затрагивать Путин и где будет оглашено послание, отметил: «Никогда мы этого не рассказываем, давайте дождемся, завтра в полдень все будет сказано».

СМИ со ссылкой на экспертов и политологов прогнозировали, что в этом году среди главных тем выступления Путина будут спецоперация, суверенитет России, экономическое будущее, интеграция новых регионов, рост оборонной промышленности.

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