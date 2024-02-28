Послание президента-2024: ожидания россиян. Опрос

20 февраля 2024 года президент заявил, что его послание парламенту «с учетом внутриполитического календаря» будет постановкой задач на ближайшие шесть лет, напоминает ТАСС. При этом 28 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, какие темы будет затрагивать Путин и где будет оглашено послание, отметил: «Никогда мы этого не рассказываем, давайте дождемся, завтра в полдень все будет сказано».