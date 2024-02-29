Год семьи и выборов. Путин расскажет, что ждет Россию

Это вполне ожидаемо, ведь 2024-й в стране — Год семьи. И открыл его в январе на форуме «Родные — любимые» лично президент. «Убежден, что результаты, эффективность работы власти должны оцениваться прежде всего исходя из интересов семьи, роста ее благосостояния, — заявил он тогда. — Именно семья должна быть в центре всей государственной политики. Но мы и стараемся так поступать».