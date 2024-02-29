Шойгу заявил, что вооружение России призвано предупредить Запад

«Если вы про Запад, то они много разных глупостей наговорили за последнее время. У них, по-моему, так: утром встал, посмотрел: чего бы мне такого сегодня брякнуть? То про размещение ядерного оружия в космосе, то угроза тому, то этому. Слушайте, сегодня ясно, четко отвечено: у нас это [вооружение] есть, это должно представлять для вас не просто угрозу, а это должно привлекать внимание, потому что с нами лучше не связываться», — сказал он.
В своей речи сегодня Путин заявил о полной готовности к применению стратегических ядерных сил страны. По его словам, гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» не только поставлен на вооружение, но и «с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе специальной военной операции». Президент заявил, что в конфликте также используется ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон».
Путин также напомнил, что на боевом дежурстве в России стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет», а также завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».
«В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты “Сармат”. Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве», — рассказал президент.
Ранее, в январе, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр говорил, что страны НАТО и граждане этих государств должны быть готовы к полномасштабному конфликту с Россией в ближайшие 20 лет. США еще в 2020 году называли Россию главной военной угрозой на ближайшие десять лет.