Спикер парламента Армении Симонян: вывод 102-й военной базы РФ не обсуждается

«Никто не говорил о военной базе, мы о ней не говорили, но для нас очевидно, что эта система безопасности не работает. Что еще должно произойти, чтобы понять, что эта система безопасности не работает?» — сказал он журналистам (цитата по ТАСС).
27 февраля Ален Симонян, отвечая на вопрос о выводе российских военных из страны, заявлял, что не нужно «впадать из одной крайности в другую». При этом спикер парламента считает, что сотрудники пограничной службы ФСБ России должны прекратить работу в ереванском аэропорту Звартноц.
По его словам, обсуждения с юридической точки зрения требует и нахождение военных РФ в селе Неркин-Ханд. 13 февраля военное ведомство Армении сообщило о гибели четырех военных в этом селе при обстреле со стороны Азербайджана.
102-я российская военная база была развернута в городе Гюмри на севере республики в 1995 году. В 2011 году срок ее дислокации был продлен до 2044 года.