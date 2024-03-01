Список стран-участников ВЭФ может пополниться

Власти Йемена рассматривают возможность участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ, 16+), который развернется во Владивостоке в сентябре. Об этом премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак рассказал журналистам во время посещения стенда Приморья на международной выставке-форуме «Россия», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.