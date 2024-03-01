Список стран-участников ВЭФ может пополниться

Власти Йемена рассматривают возможность участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ, 16+), который развернется во Владивостоке в сентябре. Об этом премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак рассказал журналистам во время посещения стенда Приморья на международной выставке-форуме «Россия», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Премьер-министр предположил, что на форуме Йемен может представить министр торговли.
«Такая возможность рассматривается. Возможно, на уровне министра торговли», — уточнил премьер-министр, отвечая на вопрос об участии в ВЭФ.
Отметим, международная выставка-форум «Россия» учреждена указом президента РФ Владимира Путина. Мероприятие нацелено на демонстрацию важнейших достижений страны, а также на повышение уровня информированности населения о каждом из 89 регионов России.
Напомним, ВЭФ-2024 (16+) соберется во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Организаторы обещают не только обширную деловую программу, но и интересные культурные мероприятия.